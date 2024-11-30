Новини Одеси та Одеської області

В одеській лікарні з’явиться нове відділення кардіології

В одеській лікарні з’явиться нове відділення кардіології

В одеській міській клінічній лікарні №11 створюють нове відділення кардіології та кардіохірургії. Наразі у будівлі медустанови проводяться масштабні ремонтні роботи з метою «посилення заможної мережі медичних закладів Одеси, покращення якості та доступності медичної допомоги».

Як повідомляє прес-служба мерії міста, у будівлі здійснено монтаж сучасних енергозберігаючих вікон та дверних блоків, триває заміна інженерних комунікацій. У відділенні також використано медичні панелі, що забезпечують дотримання європейських стандартів санітарії та гігієни для реанімаційних та хірургічних відділень.

В одеській лікарні №11 масштабні ремонтні роботи

Читайте також: Як безкоштовно лікувати рак, інсульт та інфаркт у приватних лікарнях

Тут планується облаштувати велику та малу операційні, блок інтенсивної терапії, кабінет УЗД, маніпуляційну, перев’язувальну та комфортабельні маломісні палати. Для зручності транспортування пацієнтів у приміщенні відділення проводиться установка медичного ліфта, якого раніше в корпусі не було.

Ремонт в одеській лікарні

Після завершення ремонтних робіт, благоустрою прилеглої території та встановлення новітнього медичного обладнання відділення кардіології та кардіохірургії міськлікарні №11 розпочне прийом пацієнтів, які отримуватимуть кваліфіковану медичну допомогу у сучасних комфортних умовах.

Як повідомляло «Одеське життя», Національна служба здоров’я України (НСЗУ) оголосила про можливі заходи, спрямовані на закриття пологових будинків, де спостерігається надмірно високий відсоток кесаревих перерізів. Це рішення викликало резонанс серед медичної спільноти та громадськості.

Фото Одеської міськради

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk