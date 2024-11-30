В одеській лікарні з’явиться нове відділення кардіології

Як повідомляє прес-служба мерії міста, у будівлі здійснено монтаж сучасних енергозберігаючих вікон та дверних блоків, триває заміна інженерних комунікацій. У відділенні також використано медичні панелі, що забезпечують дотримання європейських стандартів санітарії та гігієни для реанімаційних та хірургічних відділень.

Тут планується облаштувати велику та малу операційні, блок інтенсивної терапії, кабінет УЗД, маніпуляційну, перев’язувальну та комфортабельні маломісні палати. Для зручності транспортування пацієнтів у приміщенні відділення проводиться установка медичного ліфта, якого раніше в корпусі не було.

Після завершення ремонтних робіт, благоустрою прилеглої території та встановлення новітнього медичного обладнання відділення кардіології та кардіохірургії міськлікарні №11 розпочне прийом пацієнтів, які отримуватимуть кваліфіковану медичну допомогу у сучасних комфортних умовах.

Як повідомляло «Одеське життя», Національна служба здоров’я України (НСЗУ) оголосила про можливі заходи, спрямовані на закриття пологових будинків, де спостерігається надмірно високий відсоток кесаревих перерізів. Це рішення викликало резонанс серед медичної спільноти та громадськості.

Фото Одеської міськради