Про це повідомили в Одеській обласній держадміністрації.

У разі відключення світла або пошкодження електромереж мобільна установка може оперативно забезпечити електрикою ключові об’єкти.

Потужність установки – до 5 тисяч абонентів, дає змогу підтримати роботу лікарень, шкіл та інших критично важливих об’єктів у кризових умовах.

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У перспективі такі комплекси можуть розгорнути по всій Одеській області, створюючи мережу мобільних енергетичних рішень для громад.

«Питання енергетичної безпеки стає одним із ключових пріоритетів. Одеська область, як стратегічно важливий регіон, демонструє, як спільними зусиллями можна не тільки реагувати на поточні загрози, а й закладати фундамент для сталого майбутнього», – зазначили в ОДА.

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