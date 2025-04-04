Об этом сообщили в Одесской областной госадминистрации.

В случае отключения света или повреждения электросетей мобильная установка может оперативно обеспечить электричеством ключевые объекты.

Мощность установки — до 5 тысяч абонентов, позволяет поддержать работу больниц, школ и других критически важных объектов в кризисных условиях.

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В перспективе такие комплексы могут развернуть по всей Одесской области, создавая сеть мобильных энергетических решений для громад.

“Вопрос энергетической безопасности становится одним из ключевых приоритетов. Одесская область, как стратегически важный регион, демонстрирует, как совместными усилиями можно не только реагировать на текущие угрозы, но и закладывать фундамент для устойчивого будущего”, — отметили в ОГА.

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