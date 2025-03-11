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Про це повідомляє поліція Одеської області та Державна екоінспекція Південно-Західного округу.

Рибалку виявили під час спільного рейду співробітники водної поліції, прикордонники та екологи.

Викликана на місце події слідчо-оперативна група вилучила в чоловіка човен, рибальський костюм і 13 волосінних сіток загальною довжиною 750 метрів.

На чоловіка склали протокол. Сума завданих державі збитків становить понад 4 мільйони гривень.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України.

Незаконний улов поліцейські передали на зберігання спеціалізованому підприємству.

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