Про це повідомляє поліція Одеської області та Державна екоінспекція Південно-Західного округу.
Рибалку виявили під час спільного рейду співробітники водної поліції, прикордонники та екологи.
Викликана на місце події слідчо-оперативна група вилучила в чоловіка човен, рибальський костюм і 13 волосінних сіток загальною довжиною 750 метрів.
На чоловіка склали протокол. Сума завданих державі збитків становить понад 4 мільйони гривень.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України.
Незаконний улов поліцейські передали на зберігання спеціалізованому підприємству.
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