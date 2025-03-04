Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Так, за минулий тиждень в області на грип та ГРВІ захворіло 16 тисяч 464 особи. Госпіталізовано 374 особи, з них 79% – діти.

Найвищі показники захворюваності в Подільському, Роздільнянському, Березівському, Ізмаїльському та Білгород-Дністровському районах.

Через зростання захворюваності в Одеській області частково впроваджують протиепідемічні заходи. У регіоні або окремих населених пунктах за рішенням комісії ТЕБ та НС можуть застосовувати «локальний карантин». Зокрема йдеться про дистанційне навчання в окремих класах шкіл, навчальних закладах та інші протиепідемічні заходи.

Наразі в області на карантин закрито 570 класів у 79 школах та 13 дитячих садків.

Загалом від початку поточного епідемічного сезону зареєстровано 3 летальні випадки від ускладнень грипу, зокрема одна дитина – 13 років, та 3 летальні випадки з позитивним результатом тесту на COVID-19. Усі хворі були не щеплені проти грипу та COVID-19 і мали супутні захворювання.

Зростання захворюваності на ГРВІ зумовлене циркуляцією вірусів грипу типу А і В у 21 регіоні країни. Міністерство охорони здоров’я України прогнозує, що до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією.

Медики нагадують, що найдієвіший спосіб для профілактики грипу – вакцинація. Проводити щеплення проти грипу можна не тільки на початку, а й протягом усього епідсезону.

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