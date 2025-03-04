Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

Так, за прошлую неделю в области гриппом и ОРВИ заболело 16 тысяч 464 человек. Госпитализированы 374 человека, из них 79% — дети.

Самые высокие показатели заболеваемости в Подольском, Раздельнянском, Березовском, Измаильском и Белгород-Днестровском районах

Из-за роста заболеваемости в Одесской области частично внедряют противоэпидемические мероприятия. В регионе или отдельных населенных пунктах по решению комиссии ТЭБ и ЧС могут применять «локальный карантин». В частности речь идет о дистанционном обучении в отдельных классах школ, учебных заведениях и других противоэпидемических мероприятиях.

Сейчас в области на карантин закрыты 570 классов в 79 школах и 13 детских садов.

Всего с начала текущего эпидемического сезона зарегистрировано 3 летальных случая от осложнений гриппа, в том числе один ребенок — 13 лет, и 3 летальных случая с положительным результатом теста на COVID-19. Все больные были не привиты против гриппа и COVID-19 и имели сопутствующие заболевания.

Рост заболеваемости ОРВИ обусловлен циркуляцией вирусов гриппа типа А и В в 21 регионе страны. Министерство здравоохранения Украины прогнозирует, что до апреля вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией.

Медики напоминают, что самый действенный способ для профилактики гриппа — вакцинация. Проводить прививки против гриппа можно не только в начале, а и в течение всего эпидсезона.

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