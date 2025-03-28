Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.

Нерест – один із найважливіших періодів розвитку рибних популяцій, від успішності якого залежить якість і майбутня кількість водних біоресурсів у водоймах.

Весняно-літня нерестова заборона на любительський і промисловий вилов риби встановлюється на таких водоймах Одеської області:

З 1 квітня по 30 червня заборона діє на річці Південний Буг у межах Одеської області, річках Кодима, Тилігул, Великий і Малий Куяльник, Барабой та інших малих річках області з їхніми придатковими системами;

З 16 квітня 30 травня – на річці Дунай;

З 15 квітня по 15 червня – на річці Дністер та її придатковій системі (заборона не поширюється на спеціалізований промисел оселедця);

З 15 квітня по 31 липня – у Дністровському лимані з плавнями (заборона не поширюється на спеціалізований промисел оселедця);

З 15 квітня до 15 червня – у Кучурганському водосховищі;

З 15 квітня до 15 червня – у придунайських озерах (озеро Ялпуг-Кугурлуй, озеро Кагул, озеро Картал, озеро Катлабух, озеро Сафьян, озеро Китай тощо) та оз. Сасик;

З 15 квітня по 15 червня – у Стенцівсько-Жебріанських плавнях;

З 15 квітня до 15 червня – у Хаджибейському лимані;

З 1 травня до 15 червня – у Тилігульському, Григорівському (Малому Аджалицькому), Дофінівському (Великому Аджалицькому), Шаболатському (Будацькому), Сухому і Тузловських лиманах.

У період нересту на незаборонених ділянках дозволяється любительське рибальство гачковими знаряддями лову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою з берега.

На цей період забороняється пересування човнів і моторних суден у заборонених місцях, за винятком суден, що використовуються органами рибоохорони та іншими органами державної влади.