Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

Нерест — один из важнейших периодов развития рыбных популяций, от успешности которого зависит качество и будущее количество водных биоресурсов в водоемах.

Весенне-летний нерестовый запрет на любительский и промышленный вылов рыбы устанавливается на следующих водоемах Одесской области:

С 1 апреля по 30 июня запрет действует на реке Южный Буг в пределах Одесской области, реках Кодыма, Тилигул, Большой и Малый Куяльник, Барабой и других малых реках области с их придаточными системами;

С 16 апреля 30 мая — на реке Дунай;

С 15 апреля по 15 июня — на реке Днестр и ее придаточной системе (запрет не распространяется на специализированный промысел сельди);

С 15 апреля по 31 июля — в Днестровском лимане с плавнями (запрет не распространяется на специализированный промысел сельди);

С 15 апреля по 15 июня — в Кучурганском водохранилище;

С 15 апреля по 15 июня — в придунайских озерах (оз. Ялпуг — Кугурлуй, оз. Кагул, оз. Картал, оз. Катлабух, оз. Сафьян, оз. Китай и др.) и оз. Сасык;

С 15 апреля по 15 июня — в Стенцивско — Жебрианских плавнях;

С 15 апреля по 15 июня — в Хаджибейском лимане;

С 1 мая по 15 июня — в Тилигульском, Григоровском (Малом Аджалыкском), Дофиновском (Большом Аджалыкском), Шаболатском (Будакском), Сухом и Тузловских лиманах.

В период нереста на незапрещенных участках разрешается любительское рыболовство крючковыми орудиями лова с количеством крючков не более двух на рыбака или спиннингом с одной искусственной приманкой с берега.

На данный период запрещается передвижение лодок и моторных судов в запрещенных местах, за исключением судов, используемых органами рыбоохраны и другими органами государственной власти.









