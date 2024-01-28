На Одещині скасували «марнотратні» тендери на ремонт зупинок та тротуарів

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, таке рішення було ухвалено на першому цьогоріч засіданні групи «Прозорість та підзвітність».

«Разом із представниками органів місцевого самоврядування, силовим блоком та громадськістю розглянули чергові марнотратні тендери. Зокрема, закупівлі по завищеним цінам продуктів харчування у одній із громад та ремонт тротуарів на 750 тисяч грн або зупинок на 600 тисяч»,

– повідомив глава ОВА.

Матеріали перевірки направлені до правоохоронних органів.

Зокрема, скасовано закупівлю таких продуктів, як:

сік по 80 грн за літр;

курага по 550 грн за кг;

куряче філе по 215 грн за кг;

сметана по 190 грн за кг.

Кіпер також закликав спрямовувати підтримку громад на Сили оборони, а «не плитку, фонтани», равликів тощо». Він наголошує: у тому, що над Одещиною майорить український прапор, насамперед заслуга наших Збройних сил.

Також Кіпер повідомив, що під час засідання робочої групи правоохоронці затримали одного із глав ОТГ за підозрою у розкраданні землі.

Раніше на Одещині скасували низку закупівель на суму близько 12 млн грн. Спочатку ці гроші передбачалося витратити на звукову апаратуру, плитку, лави, дерева та інше.

Нагадаємо, що мешканці Одеського регіону можуть самостійно повідомити робочу групу про виявлення підозрілої закупівлі або про неналежне використання коштів органами державної влади та місцевого самоврядування. Для цього потрібно заповнити форму за цим посиланням.