Про це повідомили в Подільській міській громаді.

10 лютого місто відвідали представники компанії «МРЖ КОНСАЛТИНГ», які розглядають можливість будівництва сміттєпереробного заводу в регіоні.

«Проєкт будівництва сміттєпереробного заводу є стратегічно важливим як з екологічної, так і з економічної точки зору», – зазначили в громаді.

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Обговорюючи проєкт, основна увага була приділена технологіям переробки сміття, екологічним стандартам і можливостям використання відходів для виробництва енергії. Представники турецької компанії поділилися досвідом реалізації подібних проєктів у своїй країні, зокрема технологіями видобутку газу з відходів.

Підсумком зустрічі стало «підписання договору намірів» про подальшу співпрацю.

Важливим підсумком зустрічі стало підписання договору намірів щодо будівництва заводу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що іноземні інвестори, зокрема зі Швеції, не планували фінансувати будівництво сміттєпереробного заводу в Одесі. А інформація про нібито втрачене фінансування на таке будівництво, яка останнім часом поширювалася в ЗМІ, не відповідає дійсності.