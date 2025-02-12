Інформація про нібито втрачене фінансування на таке будівництво, яка останнім часом поширювалася в ЗМІ, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Телеграм-канал «Одеське життя» з посиланням на Одеську ОДА.

В облдержадміністрації наголосили, що Програма міжнародної технічної допомоги «Управління побутовими відходами в Україні» передбачає надання консультативної та технічної допомоги в розподілі Одеської області на кластери охоплення послугами управління відходами, розробці регіональних і місцевих планів управління відходами та міжмуніципальних договорів.

«Тобто, згаданою Програмою не передбачалося донорське фінансування, а також фінансування будівництва сміттєпереробних заводів», – йдеться в повідомленні.

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Одеська область розробляє свій план управління відходами

Робочі групи з питань розробки Регіонального плану управління відходами в Одеській області до 2030 року працюють уже півтора року. ОВА зверталася до міської ради з проханням надати інформацію про розташування заводів і технологічні характеристики цих підприємств. Такі дані необхідно внести до Регіонального плану управління відходами, проте міськрада залишила звернення без відповіді.

«Одеською міською радою жодного разу не надано пропозицію щодо бажаного формування на території міста Одеси будь-якої інфраструктури з управління відходами або розгляду інших питань, і не надано жодної відповіді на неодноразові листи від ОВА», – повідомили в адміністрації.

Наразі Регіональний план управління відходами в Одеській області пройшов процедуру стратегічної екологічної оцінки. Надалі його направлять на погодження до Мінприроди України та Мінінфраструктури України.

Нагадаємо, Одесу виключили з числа міст, які відібрали як пілотні для нового урядового проєкту Швеції з реформування системи управління відходами в Україні. Причиною стала відсутність взаємодії між Одеською міськрадою та Одеською ОДА щодо участі в програмі.