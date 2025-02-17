Об этом сообщили в Подольской городской громаде.

10 февраля город посетили представители компании «МРЖ КОНСАЛТИНГ», которые рассматривают возможность строительства мусороперерабатывающего завода в регионе.

“Проект строительства мусороперерабатывающего завода является стратегически важным как с экологической, так и с экономической точки зрения”, — отметили в громаде.

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При обсуждении проекта, основное внимание было уделено технологиям переработки мусора, экологическим стандартам и возможностям использования отходов для производства энергии. Представители турецкой компании поделились опытом реализации подобных проектов в своей стране, в частности технологиями добычи газа из отходов.

Итогом встречи стало «подписание договора намерений» о дальнейшем сотрудничестве.

Важным итогом встречи стало подписание договора намерений по строительству завода.

Ранее сообщалось, что иностранные инвесторы, в частности из Швеции, не планировали финансировать строительство мусороперерабатывающего завода в Одессе. А информация о якобы утерянном финансировании на такое строительство, которая в последнее время распространялась в СМИ, не соответствует действительности.