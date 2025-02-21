Як повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, у жовтні 2024 року внаслідок чергової російської повітряної атаки було завдано значної шкоди припортовій інфраструктурі Одеської області. Серед найбільш серйозних наслідків – витік понад 125 тонн соняшникової олії в Сухий лиман.

Але зібрати необхідні матеріали для повного аналізу та розрахунку збитків водним ресурсам вдалося тільки зараз, що дало змогу оцінити справжні масштаби екологічного збитку.

Екологи підрахували: загальна сума збитків становить 10,9 мільярдів гривень.

«Такі масштабні аварії підкреслюють важливість превентивних заходів. Українські підприємства, особливо ті, що працюють із потенційно небезпечними речовинами, мають приділяти більше уваги ефективним механізмам запобігання екологічним наслідкам в умовах війни, що допоможе мінімізувати ризики для довкілля», – зазначили в екоінспекції.

До теми: Російська ракета знищила 10 резервуарів з олією в порту «Південний»: екологи показали наслідки (фото)