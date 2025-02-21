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Як повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, у жовтні 2024 року внаслідок чергової російської повітряної атаки було завдано значної шкоди припортовій інфраструктурі Одеської області. Серед найбільш серйозних наслідків – витік понад 125 тонн соняшникової олії в Сухий лиман.

Але зібрати необхідні матеріали для повного аналізу та розрахунку збитків водним ресурсам вдалося тільки зараз, що дало змогу оцінити справжні масштаби екологічного збитку.

Екологи підрахували: загальна сума збитків становить 10,9 мільярдів гривень.

масло в Сухом лимане

«Такі масштабні аварії підкреслюють важливість превентивних заходів. Українські підприємства, особливо ті, що працюють із потенційно небезпечними речовинами, мають приділяти більше уваги ефективним механізмам запобігання екологічним наслідкам в умовах війни, що допоможе мінімізувати ризики для довкілля», – зазначили в екоінспекції.

До теми: Російська ракета знищила 10 резервуарів з олією в порту «Південний»: екологи показали наслідки (фото)

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