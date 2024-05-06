Під Одесою чоловік розважався на могилах своїх односельців

Акт вандалізму стався на початку березня на кладовищі в одному із сіл Усатівської сільської громади. Про це повідомили в поліції Одеської області.

До поліцейських звернувся староста села і протягом доби особу хулігана було встановлено. Ним виявився 22-річний місцевий житель.

Слідчі встановили, що молодик у стані алкогольного сп’яніння після застілля в одному з місцевих барів пішов на цвинтар, де розбив десять надгробків над могилами. Як пояснив чоловік, зробив він це для розваги.

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Сума матеріального збитку, заподіяного родичам померлих, склала понад 42 тисячі гривень.

Правопорушнику висунули обвинувачення в нарузі над могилами, вчиненій із хуліганських мотивів, за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України.

Молодому чоловіку загрожує покарання обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі до семи років.

Раніше “Одеське Життя” повідомляло, що в Одеській області парочка влаштовувала побачення на цвинтарі і знущалася над могилами.