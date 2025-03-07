Він заявив, що, з огляду на традицію перейменовувати топоніми, пов’язані з агресором, варто задуматися і про парк Марка Твена. Чиновник у саркастичній формі запропонував назвати парк на честь когось із рідних представників облдержадміністрації.

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За його словами, жителі міста вже звикли до частих перейменувань, а ще одне подібне рішення навряд чи когось здивує. Він також згадав, що Трамп «погано поводиться», тож зміна назви парку виглядає цілком логічною в цьому контексті.

Нагадаємо, парк Марка Твена ще у 2024 мав назву парк Горького і був перейменований у межах декомунізації. Його заклали у 1961 році, а відкрили в 1973-му. Наприкінці 2000-х провели повну реставрацію.