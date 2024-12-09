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На Одещині школяр повісився у гаражі

На Одещині школяр повісився у гаражі

На Ізмаїльщині дванадцятирічний хлопчик після сварки з матір’ю наклав на себе руки, повісившись у гаражі.

За повідомленнями ЗМІ, трагедія сталася вчора, 8 грудня, у селі Ларжанка Саф’янівської громади. Тіло шестикласника знайшли у гаражі на дроті, який він закріпив за балки.

У ГУ Національної поліції України на Одещині цю інформацію підтвердили.

За попередньою інформацією, між хлопчиком та його матір’ю сталася сварка. У сім’ї постійно відбувалися конфлікти через небажання дитини вчитися. На цей раз під час суперечки мати розбила планшет. Хлопчик вийшов надвір і довго не повертався. Коли мати вийшла шукати його, було вже пізно.

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Під час попереднього огляду на тілі хлопчика не було виявлено слідів насильницьких дій.

Відомості про подію правоохоронці внесли до ЄРДР за статтею 115 Кримінального кодексу України.

Повідомляється, що сім’я, де виховується ще двоє дітей, у поле зору соціальних служб та правоохоронних органів не потрапляла.

Слідство продовжується.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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