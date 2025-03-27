Про це повідомили в поліції Одеської області.

Кілька днів тому на спецлінію «102» надійшло звернення від 54-річного жителя Балтської громади про те, що син колишньої співмешканки побив його прикладом автомата.

Прибувши на місце події поліцейські провели обшук у будинку та виявили автомат, гранату із запалом, майже півтори сотні набоїв та пластичну вибухову речовину. Небезпечні предмети були направлені на експертизу.

Чоловік пояснив, що все це трофеї, які він привіз із зони бойових дій.

За незаконне зберігання зброї та вибухівки чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до семи років.

Нагадаємо, 23 березня 2025 року, у місті Біляївці Одеської області підірвали місцеве відділення поліції. Загинула жінка, поранено поліцейських.