Як повідомили в Болградській районній держадміністрації, минулого тижня Криничненська сільська рада вже висадила 250 дерев на території двох паркових зон. Ділянки розташовані на одній із вулиць селища та вздовж дороги до озера Ялпуг.

Серед висаджених порід – акація, тополя, липа та сумах.

Решту 300 дерев планується висадити на підйомі в селі Новоозерне і вздовж дороги Ізмаїл – Болград.

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Спонсором придбання дерев стала Анастасія Плукчі – внучка покійного вчителя Криничненської школи Івана Михайловича Бурлакова.

Нагадаємо, одеські озеленювачі запланували висадити 2025 року в місті 1500 молодих дерев, серед яких акація біла, клен-явір, ясен звичайний, софора японська, платан східний, катальпа бігнонієвидна і липа серцелиста.