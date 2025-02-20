Про це повідомили в Ізмаїльській військовій районній адміністрації.

Надзвичайна ситуація склалася в селі Озерне на Одещині, де прибережні домоволодіння опинилися під загрозою обвалу в озеро Ялпуг. Масштаби проблеми змусили керівництво Ізмаїльської районної військової адміністрації скликати екстрену нараду за участю ключових посадовців регіону.

Для вирішення критичної ситуації вже розпочато роботу над проєктом берегоукріплення. До реалізації масштабного завдання залучили провідні державні установи: ДП “Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів” та інститут “Укрпівдендіпроводгосп”. У 2024 році фахівці приступили до розробки проєктно-кошторисної документації.

Паралельно з вирішенням проблеми берегової ерозії влада взялася за покращення транспортної доступності села. Розпочато відновлення стратегічно важливої дороги, що з’єднує Озерне з магістраллю Одеса-Рені.

Довідка Одеського Життя”

Село Озерне є важливим населеним пунктом Саф’янівської громади, розташоване за 14 кілометрів від Ізмаїлу, в ньому проживають біля п’яти тисяч мешканців. Попри нинішні виклики, населений пункт продовжує розвиватися, зберігаючи свою багату культурну спадщину та традиції. Місцева громада докладає значних зусиль для збереження села та його подальшого процвітання.

Озеро Ялпуг – найбільше природне прісноводне озеро в Україні, розташоване в Одеській області, біля міста Болград. Ялпуг має довжину 38 км і ширину до 7 км, площа озера становить 149 км²1. Озеро сполучається з Дунаєм через озеро Кугурлуй.

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