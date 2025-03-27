В Одесі на Дачі Ковалевського розпочалася вирубка дерев на території Будинку письменників. Місцеві мешканці помітили робітників та екскаватор, які знищують зелені насадження, не пояснюючи причин. Люди занепокоєні можливим будівництвом на місці зеленої зони.

За словами очевидців, техніка та робітники прибули на місце вранці й одразу розпочали спилювання дерев. На запитання про законність цих дій вони відповідати відмовилися. Жителі району підозрюють, що територію готують під чергову забудову, оскільки ділянка розташована всього в 300 метрах від моря.

Будинок письменників – історична локація Одеси, оточена зеленою зоною. Місцеві жителі висловлюють стурбованість через можливу втрату дерев та звертаються до влади з вимогою роз’яснень щодо ситуації. Офіційних коментарів від представників міста наразі немає.

Читайте також: