Как сообщили в Болградской районной госадминистрации, на прошлой неделе Криничненский сельский совет уже высадил 250 деревья на территории двух парковых зон. Участки расположены на одной из улиц поселка и вдоль дороги к озеру Ялпуг.

Среди высаженных пород — акация, тополь, липа и сумах.

Остальные 300 деревьев планируется высадить на подъеме в селе Новоозерное и вдоль дороги Измаил — Болград.

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Спонсором приобретения деревьев стала Анастасия Плукчи — внучка покойного учителя Криничненской школы Ивана Михайловича Бурлакова.

Напомним, одесские озеленители запланировали высадить в 2025 году в городе 1500 молодых деревьев, среди которых акация белая, клен-явор, ясень обыкновенный, софора японская, платан восточный, катальпа бигнониевидная и липа сердцелистная.