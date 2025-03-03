Про це повідомили в поліції Одеської області.

Співробітники Ізмаїльського районного відділу поліції отримали оперативну інформацію про те, що 39-річний місцевий житель підшукує покупця двох гранат.

Ділка затримали «на гарячому» і як речові докази вилучили в нього два корпуси гранат і запали до них, які направили на експертизу.

За попереднім висновком вибухотехніків, це осколкові гранати Ф-1. Крім того, у зловмисника було вилучено гроші, отримані за угоду.

Чоловік зізнався, що боєприпаси належали його родичу і дісталися йому після смерті останнього. Гранати він зберігав удома, а потім вирішив продати, щоб заробити грошей.

Порушнику повідомили про підозру в носінні, зберіганні, придбанні та збуті вибухових пристроїв за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України За цей злочин чоловікові загрожує позбавлення волі до семи років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

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