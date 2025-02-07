У четвер, 6 лютого, під час масштабної повітряної тривоги в Україні, Росія, ймовірно, запустила свою ракету «Орешник» в напрямку Києва. Про це пише журнал Forbes.

У статті автори посилаються на слова українського військового кореспондента Кирила Сазонова, який повідомив, що страшна російська ракета «далеко не полетіла», бо вийшла з ладу і вибухнула на території Росії.

Але поки що немає незалежних підтверджень того, що другий «Орешник», який, імовірно, Росія випустила в напрямку України, вийшов з ладу і впав на російській території.

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У небі України за ніч збито 81 безпілотник

У ніч на 7 лютого ворог атакував Україну 112-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 81-го ударного БпЛА типу «Shahed» і безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

31 ворожий безпілотник-імітатор – локально втрачено.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Київщина та Хмельницька область.

Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 101 бойове зіткнення.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Зеленого Гаю, Копанок, Новосергіївки, Греківки, Нового, Зеленої Долини, Новолюбівки, Катеринівки, Ямполівки, Тернів і Колодязів.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Діліївки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Новоторецьке, Покровськ, Піщане, Вдале, Миролюбівка, Промінь, Лісівка, Котлярівка, Успенівка, Дачне, Андріївка та Шевченко.

У Курській області українські війська почали нову серію механізованих штурмів. Станом на 6 лютого ЗСУ просунулися до п’яти кілометрів у тилу російських позицій. Про це йдеться в останньому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Геолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися на південний захід від Махнівки (південний схід від Суджі) і на північ та схід від Черкаської Коноплі (південний схід від Суджі) вздовж траси 38К-028 Суджа-Обоянь і захопили Колмаків (на північ від Черкаської Коноплі) і Фанасіївку (на південний схід від Черкаської Коноплі)», – вказано в повідомленні.

Міністерство оборони Росії заявило, що українські війська атакували кількома хвилями в напрямку Черкаської Конопельки та Уланок із залученням бронетехніки силами до двох механізованих батальйонів, і що російські війська відбили атаку.

Втрати ворога за добу

Минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 14 районів зосередження особового складу і техніки та гармату російських загарбників.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1340 окупантів.

Втрати ворожої техніки за добу: