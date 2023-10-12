Як донати одеситів “працюють” на фронті (відео)

Доказом поділилася на своїй сторінці у Facebook Катерина Ножевнікова. На відео пілоти із 79 окремої десантно-штурмової бригади реалізують наші донати.

“До речі, це вже восьмий танк на нашому (а значить і вашому!) рахунку. А скільки ще було бмп, автомобілів, “буханок”, спостережних пунктів… Особовий склад навіть не рахуємо”, – з гордістю ділиться директор благодійного фонду.

За словами Катерини, місяць тому військовим передали 450 дронів. Вони розділилися за підрозділами шести бригад. Але зараз ситуація на деяких напрямках ускладнюється і треба підсилити хлопців. Тому вчора було оголошено черговий збір на 500 FPV дронів. Залишилось зібрати 6 мільйонів гривень.

Усі охочі можуть долучитися до допомоги військовим за реквізитами.

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Вже більше місяця небайдужі одесити виходять на мітинги з вимогами до міської та обласної ради спрямовувати усі вільні кошти на ЗСУ та скасувати багатомільйонні тендери, які не є критично важливими під час війни.

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