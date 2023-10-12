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Як донати одеситів “працюють” на фронті (відео)

Як донати одеситів “працюють” на фронті (відео)

Вже рік одеські волонтери купують та передають військовим дрони, які допомагають нашим захисникам ефективно протистояти ворогові на найгарячіших ділянках фронту.

Доказом поділилася на своїй сторінці у Facebook Катерина Ножевнікова. На відео пілоти із 79 окремої десантно-штурмової бригади реалізують наші донати.

“До речі, це вже восьмий танк на нашому (а значить і вашому!) рахунку. А скільки ще було бмп, автомобілів, “буханок”, спостережних пунктів… Особовий склад навіть не рахуємо”, – з гордістю ділиться директор благодійного фонду.

За словами Катерини, місяць тому військовим передали 450 дронів. Вони розділилися за підрозділами шести бригад. Але зараз ситуація на деяких напрямках ускладнюється і треба підсилити хлопців. Тому вчора було оголошено черговий збір на 500 FPV дронів. Залишилось зібрати 6 мільйонів гривень.

Усі охочі можуть долучитися до допомоги військовим за реквізитами.

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Вже більше місяця небайдужі одесити виходять на мітинги з вимогами до міської та обласної ради спрямовувати усі вільні кошти на ЗСУ та скасувати багатомільйонні тендери, які не є критично важливими під час війни.

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