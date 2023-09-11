На півночі Одещини зібрали найкращий врожай зернових культур

В області завершилась збиральна кампанія ранніх зернових та зернобобових культур. Намолочено 2,3 мільйона тонн зерна при середній врожайності 34,7 центнера з гектара.

З найкращим результатом завершили жнивування аграрії Подільського району, де вирощено по 40,4 центнера з кожного гектара ріллі.

Валовий збір зерна основної продовольчої культури – пшениці – склав 401,4 тисячі тонн при врожайності 42,1 центнера з гектара. В 2022 році врожайність була 33,3 центнера. Озимого ячменю намолочено 56,680 тисячі тонн, ярого ячменю – 9,3 тисячі тонн; гороху — 9,6 тисячі тонн; вівса — 243 тонни; жита — 704 тонни.

Кращі громади з найвищою урожайністю ранніх зернових та зернобобових культур очолює Зеленогірська селищна рада. Землероби, які тут господарюють, спромоглися виростити по 49,8 центнера з гектара. Найвищих намолотів — 55 центнерів — домоглися комбайнери ТОВ «Південна житниця», очолювані Анатолієм Діденком. На Савранщині зібрано по 49,5 центнера. Найкраще господарство — ТОВ «Нива» (керівник Володимир Фіник) з результатом 59,5 центнера з гектара.

Третє місце посіла Окнянська селищна рада з середнім ужинком 42,8 центнера. Лідером стало ТОВ «Ягорлик» (керівник Георгій Демиров), де зібрано по 45 центнерів.

Завершує четвірку лідерів Балтська міська рада. Хлібороби краю виростили по 42,1 центнера з гектара. Найкращих результатів досягнули у СФГ «Прогрес» (керівник Ольга Лазаренко), де намолочено по 54,8 центнера.

Також завершено косовицю проса, гречки, гірчиці, нуту та льону олійного.

В межах осінньої посівної кампанії розпочато посів озимого ріпаку та підготовлено площі під озимину.

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