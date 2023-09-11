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На півночі Одещини зібрали найкращий врожай зернових культур

На півночі Одещини зібрали найкращий врожай зернових культур

В області завершилась збиральна кампанія ранніх зернових та зернобобових культур. Намолочено 2,3 мільйона тонн зерна при середній врожайності 34,7 центнера з гектара.

З найкращим результатом завершили жнивування аграрії Подільського району, де вирощено по 40,4 центнера з кожного гектара ріллі.  

Валовий збір зерна основної продовольчої культури – пшениці – склав 401,4 тисячі тонн при врожайності 42,1 центнера з гектара. В 2022 році врожайність була 33,3 центнера. Озимого ячменю намолочено 56,680 тисячі тонн, ярого ячменю – 9,3 тисячі тонн; гороху — 9,6 тисячі тонн; вівса —  243 тонни; жита — 704 тонни.

Кращі громади з найвищою урожайністю ранніх зернових та зернобобових культур очолює Зеленогірська селищна рада. Землероби, які тут господарюють, спромоглися виростити по 49,8 центнера з гектара. Найвищих намолотів — 55 центнерів — домоглися комбайнери ТОВ «Південна житниця», очолювані Анатолієм Діденком. На Савранщині зібрано по 49,5 центнера. Найкраще господарство — ТОВ «Нива» (керівник Володимир Фіник) з результатом 59,5 центнера з гектара.

Третє місце посіла Окнянська селищна рада з середнім ужинком 42,8 центнера. Лідером стало ТОВ «Ягорлик» (керівник Георгій Демиров), де зібрано по 45 центнерів.

Очищення зерна на току

Завершує четвірку лідерів Балтська міська рада. Хлібороби краю виростили по 42,1 центнера з гектара. Найкращих результатів досягнули у СФГ «Прогрес» (керівник Ольга Лазаренко), де намолочено по 54,8 центнера.

Також завершено косовицю проса, гречки, гірчиці, нуту та льону олійного. 

В межах осінньої посівної кампанії розпочато посів озимого ріпаку та підготовлено площі під озимину.

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Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФІЛЬ

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