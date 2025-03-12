Про це йдеться в системі електронних закупівель Prozorro.



Комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси» оголосило закупівлю для визначення компанії, якій заплатять за розробку робочого проєкту «Реконструкція системи видалення димових газів із заміною димаря і газоходів районної котельні “Північна-2”.

Очікувана вартість закупівлі 2,5 мільйона гривень.

Закупівлю запланували у форматі відкритих торгів з особливостями 25 березня.

Нагадаємо, у ніч на 27 листопада 2023 року в Одесі через ураганний вітер обвалилася димова труба заввишки понад 100 метрів, яка належала котельні «Північна-2».

Експертиза, проведена в січні 2024 року, виявила, що причиною руйнування труби стала низька якість будівельних робіт під час її зведення. Дослідження показало неоднорідність бетону, зразки якого мали різну міцність залежно від ділянки. Висновок експертів був однозначним: відновлення цієї труби неможливе, необхідно будувати нову конструкцію.

Кошти на відновлення труби в розмірі 60 мільйонів гривень виділила організація UNICEF. Завершити будівництво планували до 1 листопада 2024 року.

Однак у січні 2025 року реконструкція димової труби подорожчала майже на 2,5 мільйона гривень, і в лютому ремонт було завершено.

Наразі тривають роботи з відновлення самої будівлі котельні, але це не впливає на подачу тепла в будинки 120 тисяч одеситів.