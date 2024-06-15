В одній із найстаріших одеських шкіл встановили модульну котельню

Як зазначили у прес-службі Одеської міськради, це суттєво покращить умови навчання для школярів, які у наступному навчальному році гарантовано будуть із теплом та гарячою водою.

При цьому, про яку саме школу йдеться, у мерії не уточнили, зазначивши лише, що це стало можливим завдяки сприянню Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Дипломати Посольства США в Україні та Агентства USAID зараз перебувають в Одесі з візитом.

Раніше комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеса» отримало від USAID спеціалізовану техніку.

Як повідомлялося раніше, в Одесі встановлять міні-електростанції на території двох великих котелень КП «Теплопостачання міста Одеси». Ці електростанції працюють на газі та забезпечать у опалювальний період потреби котелень в електроенергії.