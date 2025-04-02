Одесситы обеспокоены вырубкой деревьев на территории бывшего Дома писателей на Даче Ковалевского. В социальных сетях жители города выражают беспокойство, что вместо парковой зоны на ее месте начнут строительство очередного жилого комплекса.

И опасения одесситов не напрасны. Ситуацию прокомментировал Петр Обухов, депутат Одесского городского совета, глава Постоянная комиссия по вопросам транспорта и дорожного хозяйства.

«Здесь, к сожалению, неприятная новость. Вся эта территория была роздана маленькими частями еще очень давно. Я не смог найти точной даты, но первые упоминания об этих участках появляются в интернете еще в 2016 году. Тогда мэрия раздала их якобы под дачное строительство».

Впоследствии, по словам народного избранника, эти земли стали частной собственностью, кто-то их скупил и отныне владелец имеет полное право вырубать там деревья.

«Фактически, эта ситуация была заложена еще тогда – десять лет назад, – сказал Петр Обухов, – Именно тогда городской совет и городской голова обрекли эту территорию на застройку, а деревья – на уничтожение. И теперь, к сожалению, уже ничего нельзя сделать».

Из неофициальных источников нам стало известно, что участок будет застраивать компания Zezman, известная одесситам по городку «Артвиль», построенному в районе 7-го километра. На месте бывшего Дома писателей и прилегающей к нему зеленой зоны, должны появиться коттеджи.

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