Новини Одеси та Одеської області

В Одесі стане більше платних майданчиків для паркування

В Одесі стане більше платних майданчиків для паркування

В Одесі продовжується робота з розширення простору для платних парковок. Відповідний проект рішення було розглянуто сьогодні, 28 березня 2024 року, на засіданні виконкому Одеської міської ради.

За повідомленням мерії, виконком рекомендував міськраді збільшити кількість майданчиків для платного паркування на ділянках:

  • вулиці Рішельєвської;
  • вулиці Малої Арнаутської;
  • провулку Чайковського.

Нові паркування в Одесі

Також повідомляється, що у разі, якщо депутати міськради визначать КП «Одестранспарксервіс» оператором майданчиків для платного паркування транспортних засобів по вищевказаних вулицях, паркувальний простір Одеси збільшиться на 261 машиномісце і приноситиме додатково до бюджету міста понад 130 тис. грн щомісяця.

Наразі «Одестраспарксервіс» визначено оператором 56 майданчиків для платного паркування транспортних засобів. 2023 року діяльність комунального підприємства принесла до бюджету Одеси 3,4 млн грн від збору за місця для паркування транспортних засобів.

Читайте також: В Одесі з’являться комунальні евакуатори та штрафмайданчики.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk