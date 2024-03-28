В Одесі стане більше платних майданчиків для паркування

За повідомленням мерії, виконком рекомендував міськраді збільшити кількість майданчиків для платного паркування на ділянках:

вулиці Рішельєвської;

вулиці Малої Арнаутської;

провулку Чайковського.

Також повідомляється, що у разі, якщо депутати міськради визначать КП «Одестранспарксервіс» оператором майданчиків для платного паркування транспортних засобів по вищевказаних вулицях, паркувальний простір Одеси збільшиться на 261 машиномісце і приноситиме додатково до бюджету міста понад 130 тис. грн щомісяця.

Наразі «Одестраспарксервіс» визначено оператором 56 майданчиків для платного паркування транспортних засобів. 2023 року діяльність комунального підприємства принесла до бюджету Одеси 3,4 млн грн від збору за місця для паркування транспортних засобів.

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