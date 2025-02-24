За последнюю неделю зарегистрировали 4807 случаев ОРВИ и гриппа, из которых 68% приходится на детей до 17 лет. Случаев COVID-19 в Одессе не зафиксировали. Также в течение недели 58 человек обратились с острыми кишечными инфекциями, среди них 62,1% — дети.

Количество подозрений на коклюш составило четыре случая, что на 15 меньше, чем неделей ранее. Дифтерию, корь, краснуху и столбняк в Одессе на прошлой неделе не регистрировали. В целом эпидемическая ситуация в городе остается контролируемой.

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