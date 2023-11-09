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В Одесі змінює схему руху одна з маршруток

В Одесі змінює схему руху одна з маршруток

Сьогодні, 09 листопада, вносяться зміни до тимчасової схеми руху міського автобусного маршруту загального користування № 18К. 

Про це повідомили в Департаменті транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міськради.

Тимчасовий кільцевий автобусний маршрут №18К почав працювати в Одесі з 21 липня 2023 року.

Один автобус №18К курсує в режимі руху «маршрутне таксі» від 11-ї до 16-ї станції Великого Фонтану щогодини з 08:00 до 18:00.

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Але сьогодні вносяться зміни до схеми руху маршрутки:

  • у напрямку руху 16-ї ст. Великого Фонтану – від  вул. Дачної на пров. Дачний, Фонтанську дорогу, «ОК «ЖБК «Морський 1» (кінцева зупинка, місце відстою, місце розвороту);
  • у напрямку руху 11-ї ст. Великого Фонтану – від 16-ї ст. Великого Фонтану («ОК «ЖБК «Морський 1») на Фонтанську дорогу і далі за маршрутом.

схема руху 18К

Нагадаємо, у зв’язку з пошкодженням інфраструктури внаслідок російського обстрілу на вулиці Софіївській 6 листопада 2023 року, низка трамвайних та автобусних маршрутів міста курсуватиме за зміненими схемами руху.

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