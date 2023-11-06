В Одесі низка автобусних та трамвайних маршрутів змінять схему руху

Про це повідомили в Одеській міськраді.

У повідомленні йдеться, що за зміненою схемою руху будуть курсувати трамваї №№7, 12, 15 та автобусні маршрути №№ 105, 121, 145, 146, 242.

Трамвайний маршрут №7 буде організовано за зміненою схемою:

від вул. Паустовського до вул. Чорноморського козацтва та від 16-ї станції Люстдорфської дороги до Тираспольської площі.

Трамвайний маршрут №12 курсуватиме за маршрутом: Слобідський ринок – Херсонський сквер.

курсуватиме за маршрутом: Слобідський ринок – Херсонський сквер. Трамвайний маршрут №15 курсуватиме між Слобідським ринком та Олексіївською площею.

Міські автобусні маршрути №№ 105, 121, 145, 146, 242 у напрямку руху до Пересипського мосту будуть рухатися наступним чином:

від вул. Софіївської на вул. Кінну – вул. Пастера – вул. Ольгіївську – узвіз Маринеско і далі за маршрутами.

Тимчасові зміни руху внесені до завершення робіт з відновлення дорожнього покриття.