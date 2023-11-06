В Одесі низка автобусних та трамвайних маршрутів змінять схему руху

У зв’язку з пошкодженням інфраструктури внаслідок російського обстрілу на вулиці Софіївській 6 листопада 2023 року, низка трамвайних та автобусних маршрутів міста курсуватиме за зміненими схемами руху.
Про це повідомили в Одеській міськраді.
У повідомленні йдеться, що за зміненою схемою руху будуть курсувати трамваї №№7, 12, 15 та автобусні маршрути №№ 105, 121, 145, 146, 242.
- Трамвайний маршрут №7 буде організовано за зміненою схемою:
від вул. Паустовського до вул. Чорноморського козацтва та від 16-ї станції Люстдорфської дороги до Тираспольської площі.
- Трамвайний маршрут №12 курсуватиме за маршрутом: Слобідський ринок – Херсонський сквер.
- Трамвайний маршрут №15 курсуватиме між Слобідським ринком та Олексіївською площею.
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Міські автобусні маршрути №№ 105, 121, 145, 146, 242 у напрямку руху до Пересипського мосту будуть рухатися наступним чином:
- від вул. Софіївської на вул. Кінну – вул. Пастера – вул. Ольгіївську – узвіз Маринеско і далі за маршрутами.
Тимчасові зміни руху внесені до завершення робіт з відновлення дорожнього покриття.