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В Одесі низка автобусних та трамвайних маршрутів змінять схему руху

В Одесі низка автобусних та трамвайних маршрутів змінять схему руху

У зв’язку з пошкодженням інфраструктури внаслідок російського обстрілу на вулиці Софіївській 6 листопада 2023 року, низка трамвайних та автобусних маршрутів міста курсуватиме за зміненими схемами руху. 

Про це повідомили в Одеській міськраді.

У повідомленні йдеться, що за зміненою схемою руху будуть курсувати трамваї №№7, 12, 15 та автобусні маршрути №№ 105, 121, 145, 146, 242.

  • Трамвайний маршрут №7 буде організовано за зміненою схемою:

від вул. Паустовського до вул. Чорноморського козацтва та від 16-ї станції Люстдорфської дороги до Тираспольської площі.

  • Трамвайний маршрут №12 курсуватиме за маршрутом: Слобідський ринок – Херсонський сквер.
  • Трамвайний маршрут №15 курсуватиме між Слобідським ринком та Олексіївською площею.

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Міські автобусні маршрути №№ 105, 121, 145, 146, 242 у напрямку руху до Пересипського мосту будуть рухатися наступним чином:

  • від вул. Софіївської на вул. Кінну – вул. Пастера – вул. Ольгіївську – узвіз Маринеско і далі за маршрутами.

Тимчасові зміни руху внесені до завершення робіт з відновлення дорожнього покриття.

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