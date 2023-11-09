Новости Одессы и Одесской области

В Одессе меняет схему движения одна из маршруток

В Одессе меняет схему движения одна из маршруток

Сегодня, 09 ноября, вносятся изменения во временную схему движения городского автобусного маршрута общего пользования № 18К.

Об этом сообщили в Департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета.

Временный кольцевой автобусный маршрут №18К начал работать в Одессе с 21 июля 2023 года.

Один автобус №18К курсирует в режиме движения «маршрутное такси» от 11-й до 16-й станции Большого Фонтана каждый час с 08:00 до 18:00.

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Но сегодня вносятся изменения в схему движения маршрутки:

  • в направлении движения 16-й ст. Большого Фонтана — от ул. Дачной на переулок Дачный, Фонтанскую дорогу, «ОК «ЖСК «Морской 1» (конечная остановка, место отстоя, место разворота);
  • в направлении движения 11-й ст. Большого Фонтана — от 16-й ст. Большого Фонтана («ОК «ЖСК «Морской 1») на Фонтанскую дорогу и далее по маршруту.

схема руху 18К

Напомним, в связи с повреждением инфраструктуры в результате российского обстрела на улице Софиевской 6 ноября 2023 года, ряд трамвайных и автобусных маршрутов города будет курсировать по измененным схемам движения.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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