Як стало відомо 5 лютого 2025 року під час чергової сесії Одеської міськради, кошти «бюджету розвитку» в розмірі 1 млрд 670 млн грн розподілено так:

206 млн гривень спрямовано на оборону і безпеку. Кошти виділено в рамках міської програми «Безпечне місто Одеса»;

467 млн грн департаменту ЖКГ на ремонт житлових будинків, ліфтів, бомбосховищ та іншого майна;

340 млн управлінню капітального будівництва на ремонт шкіл, садочків, лікарень та інженерної інфраструктури міста;

182 млн на капітальний ремонт доріг і міжквартальних проїздів;

152 млн грн департаменту освіти на ремонт бомбосховищ у школах, ремонт шкіл і дитячих садків;

148 млн грн на департамент охорони здоров’я на закупівлю нового обладнання в місцеві лікарні;

180 млн районним адміністраціям на ремонти житлових будинків;

93 млн департаменту транспорту на заміну світлофорів, ремонт вагонів тощо.

Нагадаємо, на вчорашній сесії Одеська міська рада звернулася до голови обласної військової адміністрації Олега Кіпера через виключення Одеси з учасників шведської урядової програми управління відходами.

А ще депутати затвердили межі трьох міських скверів: «Регенсбург», скверу в межах вулиць Старопортофранківської, Мечникова і Торгової, а також скверу на Старосінній площі.