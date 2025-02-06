Як стало відомо 5 лютого 2025 року під час чергової сесії Одеської міськради, кошти «бюджету розвитку» в розмірі 1 млрд 670 млн грн розподілено так:
- 206 млн гривень спрямовано на оборону і безпеку. Кошти виділено в рамках міської програми «Безпечне місто Одеса»;
- 467 млн грн департаменту ЖКГ на ремонт житлових будинків, ліфтів, бомбосховищ та іншого майна;
- 340 млн управлінню капітального будівництва на ремонт шкіл, садочків, лікарень та інженерної інфраструктури міста;
- 182 млн на капітальний ремонт доріг і міжквартальних проїздів;
- 152 млн грн департаменту освіти на ремонт бомбосховищ у школах, ремонт шкіл і дитячих садків;
- 148 млн грн на департамент охорони здоров’я на закупівлю нового обладнання в місцеві лікарні;
- 180 млн районним адміністраціям на ремонти житлових будинків;
- 93 млн департаменту транспорту на заміну світлофорів, ремонт вагонів тощо.
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Нагадаємо, на вчорашній сесії Одеська міська рада звернулася до голови обласної військової адміністрації Олега Кіпера через виключення Одеси з учасників шведської урядової програми управління відходами.
А ще депутати затвердили межі трьох міських скверів: «Регенсбург», скверу в межах вулиць Старопортофранківської, Мечникова і Торгової, а також скверу на Старосінній площі.