Как стало известно 5 февраля 2025 года во время очередной сессии Одесского горсовета, средства “бюджета развития” в размере 1 млрд 670 млн грн распределены следующим образом:
- 206 млн гривен направлено на оборону и безопасность. Средства выделены в рамках городской программы «Безопасный город Одесса»;
- 467 млн грн департаменту ЖКХ на ремонт жилых домов, лифтов, бомбоубежищ, и другого имущества;
- 340 млн управлению капитального строительства на ремонт школ, садиков, больниц и инженерной инфраструктуры города;
- 182 млн на капитальный ремонт дорог и межквартальных проездов;
- 152 млн грн департаменту образования на ремонт бомбоубежищ в школах, ремонт школ и детских саов;
- 148 млн грн на департамент здравоохранения на закупку нового оборудования в местные больницы;
- 180 млн районным администрациям на ремонты жилых домов;
- 93 млн департаменту транспорта на замену светофоров, ремонт вагонов и прочего.
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Напомним, на вчерашней сессии Одесский городской совет обратился к главе областной военной администрации Олегу Киперу из-за исключения Одессы из участников шведской правительственной программы управления отходами.
А еще депутаты утвердили границы трех городских скверов: «Регенсбург», сквера в пределах улиц Старопортофранковской, Мечникова и Торговой, а также сквера на Старосенной площади.