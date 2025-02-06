сессия горсовета
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Как стало известно 5 февраля 2025 года во время очередной сессии Одесского горсовета, средства “бюджета развития” в размере 1 млрд 670 млн грн распределены следующим образом:

  • 206 млн гривен направлено на оборону и безопасность. Средства выделены в рамках городской программы «Безопасный город Одесса»;
  • 467 млн грн департаменту ЖКХ на ремонт жилых домов, лифтов, бомбоубежищ, и другого имущества;
  • 340 млн управлению капитального строительства на ремонт школ, садиков, больниц и инженерной инфраструктуры города;
  • 182 млн на капитальный ремонт дорог и межквартальных проездов; 
  • 152 млн грн департаменту образования на ремонт бомбоубежищ в школах, ремонт школ и детских саов;
  • 148 млн грн на департамент здравоохранения на закупку нового оборудования в местные больницы; 
  • 180 млн районным администрациям на ремонты жилых домов;
  • 93 млн департаменту транспорта на замену светофоров, ремонт вагонов и прочего.
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Напомним, на вчерашней сессии Одесский городской совет обратился к главе областной военной администрации Олегу Киперу из-за исключения Одессы из участников шведской правительственной программы управления отходами.

А еще депутаты утвердили границы трех городских скверов: «Регенсбург», сквера в пределах улиц Старопортофранковской, Мечникова и Торговой, а также сквера на Старосенной площади.

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