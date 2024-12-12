Мешканка Одеської області підпалила автомобіль галасливих сусідів

Як повідомили в поліції Одеської області, інцидент стався на початку грудня в одному з населених пунктів Тарутинської громади.

Поліцейські встановили, що 27-річна місцева жителька постійно конфліктувала із сусідкою, яка влаштовувала гучні вечірки. Вона неодноразово просила її зробити тихіше музику, а та її прохання ігнорувала.

Замість того, щоб звернутися до поліції, жінка вирішила провчити сусідку. Вона заздалегідь підготувала легкозаймисту рідину і коли помітила біля подвір’я сусідів їхній сімейний автомобіль, облила його і підпалила.

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На щастя, обійшлося без постраждалих. Збиток, заподіяний родині, встановлюється.

Паліярці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Жінку помістили під домашній арешт. За скоєне їй загрожує до 10 років ув’язнення.