Сегодня утром, 18 марта 2025 года, ряд одесских Телеграм-каналов сообщили о задержании главы Приморской районной администрации и депутата Одесского горсовета от провластной партии «Доверяй делам» Марата Королева. Впрочем, сам депутат слухи подобного рода опроверг и даже посмеялся над ними.

Ранее издание «Думская» сообщило, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, что задержание проводили сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

По данным издания, Королева подозревают в требовании денег от руководства одесского Дворца спорта. Соответствующее заявление написал его директор Евгений Филонов и глава Одесского облсовета Григорий Диденко.

По данным источников, у Марата Королева проходят обыски, а завтра ему планируют вручить подозрение.

Сам же депутат опубликовал видео, снятое в его рабочем кабинете, где, по его словам, только что закончилось совещание. Там же находились и помощники Королева.

«Мы на рабочем месте, посмотрели несколько десятков фейковых новостей, где было всякое сказано… Самое главное – мы на работе, мы работаем, делаем все возможное для того чтобы жители Приморского района чувствовали себя хорошо, решаем все проблемы и вопросы», – говорит на видео гла Приморской администрации.

Кроме того, он посоветовал местным Телеграм-каналам «давать новости, которые являются не экшеном, а настоящими новостями».

Недавно мы писали о задержании главного архитектора Одессы Марата Касимова, его подозревают в получении взятки в 2000 долларов.

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