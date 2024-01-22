В Одесі затримали Романа Гринкевича – підозрюваного у закупівлі неякісного одягу військовим

Про це під час брифінгу повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін.

Як встановило слідство, підозрюваний виїхав до Одеси 17 січня і саме з того дня готувався перетнути державний кордон та покинути межі України. А 19 січня суд надав дозвіл на його затримання.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному Роману Гринкевичу запобіжного заходу. Інші четверо учасників злочинної організації знаходяться під вартою, в тому числі й батько затриманого Романа – Ігор Гринкевич.

В Офісі Генпрокурора розказали, що всім п’ятьом учасникам повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та участі у ній, а також шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України). Усі три статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років та конфіскацію майна.

Наразі слідство триває.

Довідка.

Бенефіціар трьох підприємств створив злочинну організацію з метою заволодіння бюджетними коштами. Її учасники уклали договори із Міністерством оборони України на постачання військового одягу для потреб Збройних Сил України. Згідно з проведеними експертизами, внаслідок постачання неякісного одягу, державі в особі Міноборони завдано шкоди на суму понад 934 млн грн.

У 2023 році компанії родини Гринкевичів виграли тендери Міноборони на загальну суму 3,2 млрд грн.

Але після затримання учасників та оголошення їм підозри, Міноборони розірвало останній контракт з компаніями Гринкевичів і подало до ДБР заяву про визнання Міноборони потерпілою стороною.

Про затриманого сьогодні Романа Гринкевича відомо, що він був нагороджений відзнакою президента у 2022 році – отримав відзнаку “Золоте серце” як волонтер та директор благодійної організації “Благодійний фонд “Hope UA”.