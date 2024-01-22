В Одесі затримали Романа Гринкевича – підозрюваного у закупівлі неякісного одягу військовим

В Одесі сьогодні вранці, 22 січня 2024 року, при спробі виїхати за межі країни був затриманий Роман Гринкевич – учасник злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг на суму майже один мільярд гривень.
Про це під час брифінгу повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін.
Як встановило слідство, підозрюваний виїхав до Одеси 17 січня і саме з того дня готувався перетнути державний кордон та покинути межі України. А 19 січня суд надав дозвіл на його затримання.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному Роману Гринкевичу запобіжного заходу. Інші четверо учасників злочинної організації знаходяться під вартою, в тому числі й батько затриманого Романа – Ігор Гринкевич.
В Офісі Генпрокурора розказали, що всім п’ятьом учасникам повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та участі у ній, а також шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України). Усі три статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років та конфіскацію майна.
Наразі слідство триває.
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Довідка.
Бенефіціар трьох підприємств створив злочинну організацію з метою заволодіння бюджетними коштами. Її учасники уклали договори із Міністерством оборони України на постачання військового одягу для потреб Збройних Сил України. Згідно з проведеними експертизами, внаслідок постачання неякісного одягу, державі в особі Міноборони завдано шкоди на суму понад 934 млн грн.
У 2023 році компанії родини Гринкевичів виграли тендери Міноборони на загальну суму 3,2 млрд грн.
Але після затримання учасників та оголошення їм підозри, Міноборони розірвало останній контракт з компаніями Гринкевичів і подало до ДБР заяву про визнання Міноборони потерпілою стороною.
Про затриманого сьогодні Романа Гринкевича відомо, що він був нагороджений відзнакою президента у 2022 році – отримав відзнаку “Золоте серце” як волонтер та директор благодійної організації “Благодійний фонд “Hope UA”.