В Одесі працівник ТЦК з братом налагодили бізнес: виготовляли документи для ухилянтів

В Одесі викрили працівника ТЦК, який спільно з братом заробляли на ухилянтах. Вони за чималі гроші виготовляли документи, які дозволяють військовозобов’язаним чоловікам виїзд за кордон.
Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.
Як встановили правоохоронці, військовий у жовтні поточного року під час проходження служби в одному із ТЦК разом зі своїм братом незаконно отримали 7 000 доларів. Гроші їм заплатила родичка військовозобов’язаного аби його звільнили з військової служби. За винагороду вони мали вплинути на посадовців, які приймають такі рішення.
Під час проведення слідчих дій було встановлено, що військовий змінював місце роботи. І вже на посаді в іншому ТЦК він самостійно підшукав чоловіка, який хотів виїхати з країни.
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Військовий пообіцяв чоловікові за грошову винагороду у сумі 10 тисяч доларів оформити опікунство над інвалідом або так званий «білий» квиток, що дасть змогу перетнути державний кордон через офіційний пункт пропуску.
Від чоловіка військовий отримав завдаток у 100 доларів на криптогаманець, його затримали правоохоронці.
За вчинене правопорушення військовому загрожує до 9 років в’язниці. Наразі за рішенням суду він знаходиться у СІЗО з правом внесення застави в розмірі 214 тис. гривень. Після її внесення, підозрюваного було звільнено з-під варти.
Братові військового, роль якого була отримувати гроші, загрожує покарання від штрафу у розмірі від 34 до 85 тисяч гривень або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.
Слідство триває. Правоохоронці встановлюють й інших осіб, причетних до протиправної діяльності.