В Одесі працівник ТЦК з братом налагодили бізнес: виготовляли документи для ухилянтів

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Як встановили правоохоронці, військовий у жовтні поточного року під час проходження служби в одному із ТЦК разом зі своїм братом незаконно отримали 7 000 доларів. Гроші їм заплатила родичка військовозобов’язаного аби його звільнили з військової служби. За винагороду вони мали вплинути на посадовців, які приймають такі рішення.

Під час проведення слідчих дій було встановлено, що військовий змінював місце роботи. І вже на посаді в іншому ТЦК він самостійно підшукав чоловіка, який хотів виїхати з країни.

Військовий пообіцяв чоловікові за грошову винагороду у сумі 10 тисяч доларів оформити опікунство над інвалідом або так званий «білий» квиток, що дасть змогу перетнути державний кордон через офіційний пункт пропуску.

Від чоловіка військовий отримав завдаток у 100 доларів на криптогаманець, його затримали правоохоронці.

За вчинене правопорушення військовому загрожує до 9 років в’язниці. Наразі за рішенням суду він знаходиться у СІЗО з правом внесення застави в розмірі 214 тис. гривень. Після її внесення, підозрюваного було звільнено з-під варти.

Братові військового, роль якого була отримувати гроші, загрожує покарання від штрафу у розмірі від 34 до 85 тисяч гривень або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють й інших осіб, причетних до протиправної діяльності.