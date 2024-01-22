В Одессе задержали Романа Гринкевича — подозреваемого в закупке некачественной одежды военным

Об этом на брифинге сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Как установило следствие, подозреваемый выехал в Одессу 17 января и именно с того дня готовился пересечь государственную границу и покинуть пределы Украины. А 19 января суд предоставил разрешение на его задержание.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому Роману Гринкевичу меры пресечения. Остальные четверо участников преступной организации находятся под стражей, в том числе и отец задержанного Романа – Игорь Гринкевич.

В Офисе Генпрокурора рассказали, что всем пяти участникам поставлено в известность о подозрении в создании преступной организации и участии в ней, а также мошенничестве, совершенном в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст.190 УК Украины). Все три статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до 12 лет и конфискацию имущества.

Следствие продолжается.

Справка.

Бенефициар трех предприятий создал преступную организацию с целью завладения бюджетными средствами. Ее участники заключили договоры с Министерством обороны Украины на поставку военной одежды для нужд Вооруженных Сил Украины. Согласно проведенным экспертизам, в результате поставки некачественной одежды, государству в лице Минобороны нанесен ущерб на сумму более 934 млн грн.

В 2023 году компании семьи Гринкевичей выиграли тендеры Минобороны на общую сумму 3,2 млрд. грн.

Но после задержания участников и оглашения им подозрения, Минобороны разорвало последний контракт с компаниями Гринкевичей и подало в ДБР заявление о признании Минобороны потерпевшей стороной.

О задержанном сегодня Романе Гринкевиче известно, что он был награжден отличием президента в 2022 году — получил отличие «Золотое сердце» как волонтер и директор благотворительной организации «Благотворительный фонд «Hope UA».