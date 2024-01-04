Вимагав “відкати” за перемогу у тендерах: на Одещині викрили заступника мера

Про це повідомляє Управління СБУ в Одеській області.

У повідомленні йдеться, що на “відкатах” затримали начальника управління житлово-комунального господарства однієї з місцевих громад на Одещині.

Як встановили правоохоронці, чиновник обіцяв підприємцям забезпечити перемогу у «будівельному» тендері, який фінансувався з бюджету міста. Мова йшла про хабар розміром 10% від загальної вартості підряду.

Якщо бізнесмени відмовлялися сплатити хабар, то посадовець за це обіцяв влаштувати їм штучні перешкоди під час розгляду та погодження тендерної документації.

Те, що чиновник дійсно вимагав “відкат” з підприємців за «дозвіл» на проведення ремонту у приміщеннях мобілізаційного відділу міськради, співробітникам СБУ вдалося задокументувати.

Затримали чиновника під час передачі йому всієї суми хабаря.

Наразі триває розслідування.

Зловмиснику за одержання хабаря, обіймаючи при цьому державну посаду, загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

За даними місцевих телеграм-каналів та ЗМІ, мова йде про заступника мера Южного з питань житлово-комунального господарства Дмитра Любивого.