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В Одесі на гарячому затримали голову громадської організації (відео)

В Одесі на гарячому затримали голову громадської організації (відео)

В Одесі затримали голову однієї з громадських організацій, який за винагороду обіцяв посприяти у виготовленні «правильних» документів для військовозобов’язаних.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Як встановили слідчі, 22-річний чоловік за 2,5 тис. доларів запропонував послугу охочому уникнути мобілізації. Зокрема, він пообіцяв вплинути на «потрібних» людей в одному з місцевих ТЦК для отримання тимчасового посвідчення військовозобов’язаного з проставленою відміткою про непридатність до військової служби.

«Клієнт» попросив допомогти з цим питанням і його знайомому, тоді громадський діяч почав вимагати гроші вже за двох. У разі відмови погрожував посприяти в його швидкій мобілізації.

Поліцейські затримали ділка одразу після отримання ним 5 тисяч доларів оплати від «клієнтів».

Під час обшуку в підозрюваного вилучили майже 104 тис. грн, походження яких встановлюватиметься під час розслідування, печатки ТЦК і СП, порожні бланки тимчасових посвідчень військовозобов’язаного.

Чоловікові повідомлено про підозру у зловживанні впливом. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

У поліції встановлюють можливих спільників підозрюваного.

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