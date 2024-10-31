В Одессе с поличным задержали главу общественной организации (видео)

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Как установили следователи, 22-летний мужчина за 2,5 тыс. долларов предложил услугу желающему избежать мобилизации. В частности, он пообещал повлиять на «нужных» людей в одном из местных ТЦК для получения временного удостоверения военнообязанного с проставленной отметкой о непригодности к военной службе.

«Клиент» попросил помочь с этим вопросом и его знакомому, тогда общественник начал требовать деньги уже за двоих. В случае отказа угрожал посодействовать в его быстрой мобилизации.

Полицейские задержали дельца сразу после получения им 5 тысяч долларов оплаты от «клиентов».

Во время обыска у подозреваемого изъяли почти 104 тыс. грн, происхождение которых будет устанавливаться в ходе расследования, печати ТЦК и СП, пустые бланки временных удостоверений военнообязанного.

Мужчине сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В полиции устанавливают возможных сообщников подозреваемого.

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