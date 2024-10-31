Новости Одессы и Одесской области

В Одессе с поличным задержали главу общественной организации (видео)

В Одессе с поличным задержали главу общественной организации (видео)

В Одессе задержали главу одной из общественных организаций, который за вознаграждение обещал посодействовать в изготовлении «правильных» документов для военнообязанных.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Как установили следователи, 22-летний мужчина за 2,5 тыс. долларов предложил услугу желающему избежать мобилизации. В частности, он пообещал повлиять на «нужных» людей в одном из местных ТЦК для получения временного удостоверения военнообязанного с проставленной отметкой о непригодности к военной службе.

«Клиент» попросил помочь с этим вопросом и его знакомому, тогда общественник начал требовать деньги уже за двоих. В случае отказа угрожал посодействовать в его быстрой мобилизации.

Полицейские задержали дельца сразу после получения им 5 тысяч долларов оплаты от «клиентов».

Во время обыска у подозреваемого изъяли почти 104 тыс. грн, происхождение которых будет устанавливаться в ходе расследования, печати ТЦК и СП, пустые бланки временных удостоверений военнообязанного.

Мужчине сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В полиции устанавливают возможных сообщников подозреваемого.

Читайте также: У медсестры одесской МСЭК нашли недвижимость на 4,5 миллионов — комментарий Кипера

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua