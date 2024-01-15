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В Одесі засуджений обдурив 28 людей на продажі новорічних товарів

В Одесі засуджений обдурив 28 людей на продажі новорічних товарів

Засуджений за крадіжки чоловік обдурив 28 одеситів на продажі штучних ялинок через фейкове оголошення у мережі. У такий спосіб шахраю вдалося отримати на свій рахунок близько 20 тисяч гривень.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Встановлено, що перед новорічними святами “мешканець” одеської виправної колонії створив на одному з популярних інтернет-ресурсів оголошення про продаж штучних ялинок за привабливою ціною – від 500 до 700 гривень.

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Протягом тижня на пропозицію продавця відгукнулися 28 мешканців Одеси. Під час спілкування з покупцями “продавець” повідомляв їм, що відправить замовлення лише після повної оплати, а коли на його рахунок надходили гроші – переставав виходити з ними на зв’язок.

Не дочекавшись товару, потерпілі звернулися по допомогу до поліції.

Правоохоронці встановили особу правопорушника та, зібравши докази, повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Крім 4,9 років позбавлення волі за попередні правопорушення, йому загрожує ще три додаткові роки ув’язнення.

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