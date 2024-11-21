В Одесі запроваджено екстрені відключення світла – графіки не діють

За розпорядженням НЕК Укренерго, сьогодні, 21 листопада 2024 року, в Одеському регіоні запроваджено екстрені відключення світла.
Про це повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.
«Київ, Київська, Одеська, Дніпропетровська, Донецька області: за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення світла», – йдеться в повідомленні.
Під час екстрених відключень, графіки, які були спрогнозовані вчора, – не діють.
Ситуація в енергосистемі України значно ускладнилася після атаки російських терористів 17 листопада. Найважча ситуація склалася в Одесі та Одеській області. Кілька днів після атаки в регіоні діяли екстрені, тобто непередбачувані та дуже довгі відключення світла.
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