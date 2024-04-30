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В Одесі заплановано ремонт доріг та тротуарів: список адрес

В Одесі заплановано ремонт доріг та тротуарів: список адрес

Мерія Одеси оголосила тендер щодо обрання компанії, якій готові заплатити понад 15 мільйонів за поточний ремонт проїжджої частини та тротуарів.

Про це йдеться у системі електронних закупівель Prozorro.

Замовником послуги є Управління шляхового господарства Одеської міської ради.

Аукціон із очікуваною вартістю закупівлі 15 мільйонів 339 тисяч 882 грн планується провести 6 травня у форматі відкритих торгів з особливостями.

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Список місць, де заплановано ремонт такої:

  • Зупинка “Сквер Героїв Льотчиків”.
  • Зупинка “Вулиця Суднобудівна” (напрямок до вул. Краснова).
  • Зупинка “Вулиця Контр-Адмірала Луніна” (напрямок до вул. Краснова).
  • Зупинка “вул. Контр-Адмірала Луніна” (напрямок до Фонтанської дороги).
  • Зупинка “Сквер Героїв Прикордонників” (напрямок до вул. Краснова).
  • Зупинка “Сквер Героїв Прикордонників” (напрямок до Фонтанської дороги).
  • Зупинка “1-а станція Люстдорфської дороги” (напрямок до Фонтанської дороги).
  • На ділянці вул. Суднобудівна до Фонтанської дороги.
  • На ділянці вул. Краснова до Люстдорфської дороги.
  • На ділянці вул. Палубна до вул. Суднобудівний.
  • Тротуар від вул. Краснова до вул. Геранієвої.
  • Тротуар від вул. Левітана до просп. Академіка Глушка (непарна сторона).

Період подання пропозицій – сім календарних днів, період оскарження – п’ять календарних днів.

Роботи компанія-переможець має завершити до 31 грудня 2024 року. Загальна площа покриття, що підлягає ремонту, становить 7 тисяч 719 квадратних метрів.

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