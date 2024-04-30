В Одесі заплановано ремонт доріг та тротуарів: список адрес

Мерія Одеси оголосила тендер щодо обрання компанії, якій готові заплатити понад 15 мільйонів за поточний ремонт проїжджої частини та тротуарів.
Про це йдеться у системі електронних закупівель Prozorro.
Замовником послуги є Управління шляхового господарства Одеської міської ради.
Аукціон із очікуваною вартістю закупівлі 15 мільйонів 339 тисяч 882 грн планується провести 6 травня у форматі відкритих торгів з особливостями.
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Список місць, де заплановано ремонт такої:
- Зупинка “Сквер Героїв Льотчиків”.
- Зупинка “Вулиця Суднобудівна” (напрямок до вул. Краснова).
- Зупинка “Вулиця Контр-Адмірала Луніна” (напрямок до вул. Краснова).
- Зупинка “вул. Контр-Адмірала Луніна” (напрямок до Фонтанської дороги).
- Зупинка “Сквер Героїв Прикордонників” (напрямок до вул. Краснова).
- Зупинка “Сквер Героїв Прикордонників” (напрямок до Фонтанської дороги).
- Зупинка “1-а станція Люстдорфської дороги” (напрямок до Фонтанської дороги).
- На ділянці вул. Суднобудівна до Фонтанської дороги.
- На ділянці вул. Краснова до Люстдорфської дороги.
- На ділянці вул. Палубна до вул. Суднобудівний.
- Тротуар від вул. Краснова до вул. Геранієвої.
- Тротуар від вул. Левітана до просп. Академіка Глушка (непарна сторона).
Період подання пропозицій – сім календарних днів, період оскарження – п’ять календарних днів.
Роботи компанія-переможець має завершити до 31 грудня 2024 року. Загальна площа покриття, що підлягає ремонту, становить 7 тисяч 719 квадратних метрів.