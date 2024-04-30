В Одессе запланирован ремонт дорог и тротуаров: список адресов

Об этом говорится в системе электронных закупок Prozorro.

Заказчиком услуги является Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета.

Аукцион с ожидаемой стоимостью закупки в 15 миллионов 339 тысяч 882 грн планируется провести 6 мая в формате открытых торгов с особенностями.

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Список мест, где запланирован ремонт такой:

Остановка «Сквер Героев Летчиков».

Остановка «Улица Судостроительная» (направление к ул. Краснова).

Остановка «Улица Контр-Адмирала Лунина» (направление к ул. Краснова).

Остановка «ул. Контр-Адмирала Лунина» (направление к Фонтанской дороге).

Остановка «Сквер Героев Пограничников» (направление к ул. Краснова).

Остановка «Сквер Героев Пограничников» (направление к Фонтанской дороге).

Остановка «1-я станция Люстдорфской дороги» (направление к Фонтанской дороге).

На участке от ул. Судостроительная до Фонтанской дороги.

На участке от ул. Краснова до Люстдорфской дороги.

На участке от ул. Палубная до ул. Судостроительный.

Тротуар от ул. Краснова до ул. Гераниевой.

Тротуар от ул. Левитана до просп. Академика Глушко (нечетная сторона).

Период представления предложений – семь календарных дней, период обжалования квалификации – пять календарных дней.

Работы компания-победитель должна будет завершить к 31 декабря 2024 года. Общая площадь покрытия, подлежащего текущему ремонту, составляет 7 тысяч 719 квадратных метров.