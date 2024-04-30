В Одессе запланирован ремонт дорог и тротуаров: список адресов

Мэрия Одессы объявила тендер по избранию компании, которой готовы заплатить более 15 миллионов за текущий ремонт проезжей части и тротуаров.
Об этом говорится в системе электронных закупок Prozorro.
Заказчиком услуги является Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета.
Аукцион с ожидаемой стоимостью закупки в 15 миллионов 339 тысяч 882 грн планируется провести 6 мая в формате открытых торгов с особенностями.
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Список мест, где запланирован ремонт такой:
- Остановка «Сквер Героев Летчиков».
- Остановка «Улица Судостроительная» (направление к ул. Краснова).
- Остановка «Улица Контр-Адмирала Лунина» (направление к ул. Краснова).
- Остановка «ул. Контр-Адмирала Лунина» (направление к Фонтанской дороге).
- Остановка «Сквер Героев Пограничников» (направление к ул. Краснова).
- Остановка «Сквер Героев Пограничников» (направление к Фонтанской дороге).
- Остановка «1-я станция Люстдорфской дороги» (направление к Фонтанской дороге).
- На участке от ул. Судостроительная до Фонтанской дороги.
- На участке от ул. Краснова до Люстдорфской дороги.
- На участке от ул. Палубная до ул. Судостроительный.
- Тротуар от ул. Краснова до ул. Гераниевой.
- Тротуар от ул. Левитана до просп. Академика Глушко (нечетная сторона).
Период представления предложений – семь календарных дней, период обжалования квалификации – пять календарных дней.
Работы компания-победитель должна будет завершить к 31 декабря 2024 года. Общая площадь покрытия, подлежащего текущему ремонту, составляет 7 тысяч 719 квадратных метров.