В Одесі загорівся трамвай: подробиці (відео)

Відео з трамваєм у полум’ї та диму поширили одеські телеграм-канали.

У КП “Одесміськелектротранс” повідомили, що об 11:40 до диспетчерської КП «Одесміськелектротранс» повідомлення про пожежу у трамваї надійшло від рятувальників ДСНС.

Рятувальники прибули на місце оперативно та, відключивши струм у мережі, ліквідували вогонь.

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Наразі вагон прямує до депо.

Це був один із трьох вагонів, які обслуговували сьогодні маршрут 17-го трамваю. Отже, робочих вагонів на лінії залишилось два. Чи буде їхня кількість збільшена, наразі в КП “Одесміськелектротранс” не повідомляють.

А стосовно загоряння вагона, буде створено комісію, яка й встановить причину. За попередньою версією, причиною стало коротке замикання.

Постраждалих внаслідок пожежі немає.

Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, на маршрути не вийдуть:

тролейбуси – №№ 2, 3, 10;

трамваї – №№ 5, 10, 15, 21, 27, 28.