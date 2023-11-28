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В Одессе загорелся трамвай: подробности (видео)

В Одессе загорелся трамвай: подробности (видео)

На 4-й станции Фонтанской дороги сегодня, 28 ноября, вспыхнул 17-й трамвай. Кабина водителя сгорела полностью.

Видео с трамваем в пламени и дыме распространили одесские телеграм-каналы.

В КП «Одесгорэлектротранс» сообщили, что в 11:40 в диспетчерскую КП «Одесгорэлектротранс» сообщение о пожаре в трамвае поступило от спасателей ГСЧС.

Спасатели прибыли на место оперативно и, отключив ток в сети, ликвидировали огонь.

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В настоящее время вагон направляется в депо.

Это был один из трех вагонов, обслуживавших сегодня маршрут 17-го трамвая. Итого, рабочих вагонов на линии осталось два. Будет ли их количество увеличено, в настоящее время в КП «Одесгорэлектротранс» не сообщают.

А относительно возгорания вагона будет создана комиссия, которая и установит причину. По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание.

Пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, сегодня, 28 ноября, на маршруты не выйдут:

  • троллейбусы – №№ 2, 3, 10;
  • трамваи – №№ 5, 10, 15, 21, 27, 28.
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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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