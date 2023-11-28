В Одессе загорелся трамвай: подробности (видео)

На 4-й станции Фонтанской дороги сегодня, 28 ноября, вспыхнул 17-й трамвай. Кабина водителя сгорела полностью.
Видео с трамваем в пламени и дыме распространили одесские телеграм-каналы.
В КП «Одесгорэлектротранс» сообщили, что в 11:40 в диспетчерскую КП «Одесгорэлектротранс» сообщение о пожаре в трамвае поступило от спасателей ГСЧС.
Спасатели прибыли на место оперативно и, отключив ток в сети, ликвидировали огонь.
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В настоящее время вагон направляется в депо.
Это был один из трех вагонов, обслуживавших сегодня маршрут 17-го трамвая. Итого, рабочих вагонов на линии осталось два. Будет ли их количество увеличено, в настоящее время в КП «Одесгорэлектротранс» не сообщают.
А относительно возгорания вагона будет создана комиссия, которая и установит причину. По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание.
Пострадавших в результате пожара нет.
Напомним, сегодня, 28 ноября, на маршруты не выйдут:
- троллейбусы – №№ 2, 3, 10;
- трамваи – №№ 5, 10, 15, 21, 27, 28.