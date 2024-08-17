В Одесі за 1 гривню продають будівлю приймального радіоцентру аеропорту (фото)

Про це стало відомо з оголошення на сайті Фонду держмайна.

В описі об’єкту говорится, що він являє собою будівлю з ракушняка, площа якої складає 25,8 метрів квадратних. Розташована вона у місті Одеса на вулиці Аеропортівська, 19.

Також зазначено, що спочатку об’єкт використовувався як приймальний радіоцентр для здійснення управління повітряним рухом. Але з 16 листопада 2015 року він виведений з експлуатації у зв’язку з непотрібністю використання за призначенням та неможливістю використання в діяльності підприємства в інших цілях.

Зараз будівля потребує поточного ремонту.

Голова фонду держмайна Віталій Коваль додав, що кошти від приватизації об’єкти будуть спрямовані у держбюджет, який, зокрема, фінансує діяльність Сил оборони України.

Тобто, покупець отримає не лише цінний об’єкт але ще й зробить внесок у зміцнення економіки та наближення перемоги України.

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