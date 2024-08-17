Новини Одеси та Одеської області

В Одесі за 1 гривню продають будівлю приймального радіоцентру аеропорту (фото)

В Одесі за 1 гривню продають будівлю приймального радіоцентру аеропорту (фото)

Фонд державного майна оголосив аукціон з продажу приміщення колишнього приймального радіоцентру Одеського аеропорту. Стартова ціна – 1 гривня.

Про це стало відомо з оголошення на сайті Фонду держмайна

В описі об’єкту говорится, що він являє собою будівлю з ракушняка, площа якої складає 25,8 метрів квадратних. Розташована вона у місті Одеса на вулиці Аеропортівська, 19. 

приймальний радіоцентр
приймальний радіоцентр

Також зазначено, що спочатку об’єкт використовувався як приймальний радіоцентр для здійснення управління повітряним рухом. Але з 16 листопада 2015 року він виведений з експлуатації у зв’язку з непотрібністю використання за призначенням та неможливістю використання в діяльності підприємства в інших цілях.

Зараз будівля потребує поточного ремонту.

Голова фонду держмайна Віталій Коваль додав, що кошти від приватизації об’єкти будуть спрямовані у держбюджет, який, зокрема, фінансує діяльність Сил оборони України. 

Тобто, покупець отримає не лише цінний об’єкт але ще й зробить внесок у зміцнення економіки та наближення перемоги України.

Читайте також:

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk