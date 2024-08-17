В Одесі за 1 гривню продають будівлю приймального радіоцентру аеропорту (фото)

Фонд державного майна оголосив аукціон з продажу приміщення колишнього приймального радіоцентру Одеського аеропорту. Стартова ціна – 1 гривня.
Про це стало відомо з оголошення на сайті Фонду держмайна.
В описі об’єкту говорится, що він являє собою будівлю з ракушняка, площа якої складає 25,8 метрів квадратних. Розташована вона у місті Одеса на вулиці Аеропортівська, 19.
Також зазначено, що спочатку об’єкт використовувався як приймальний радіоцентр для здійснення управління повітряним рухом. Але з 16 листопада 2015 року він виведений з експлуатації у зв’язку з непотрібністю використання за призначенням та неможливістю використання в діяльності підприємства в інших цілях.
Зараз будівля потребує поточного ремонту.
Голова фонду держмайна Віталій Коваль додав, що кошти від приватизації об’єкти будуть спрямовані у держбюджет, який, зокрема, фінансує діяльність Сил оборони України.
Тобто, покупець отримає не лише цінний об’єкт але ще й зробить внесок у зміцнення економіки та наближення перемоги України.
Читайте також:
- Провалилися торги з продажу порту на Одещині
- Квартири херсонського зрадника та російського олігарха в Одесі пішли з молотка за 7 мільйонів
- Склади біля одеського «7-го кілометра» продали з 4-ї спроби: хто покупець